Ibrahim Afellay haalt uit naar Van Bommel: 'Hij kon het niet goed overbrengen’

Van Ginkel wijt nederlaag tegen AS Monaco vooral aan pech: ‘Zou graag willen dat ze er wél ingaan’

22 oktober Was de late 1-2 nederlaag van PSV tegen AS Monaco pech of toch ook een beetje eigen schuld? PSV-aanvoerder Marco van Ginkel (28) vindt het vooral dat eerste. In zijn ogen had zijn ploeg het vooral laten liggen. ,,We krijgen kansen, creëren ze ook, maar maken ze alleen niet af. Dat is erg jammer.”