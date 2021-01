Ibrahim Afellay is klaar met zijn voetbalcarrière, waarin hij vooral PSV veel moois schonk

De supporters én Afellay kregen hun zin. ‘Ibi’ was als een kind zo blij nadat hij bijna negen jaar na zijn vertrek in Eindhoven weer kort in een officieel duel in het Philips Stadion speelde. PSV-Fortuna Sittard stond op 7 december 2019 in het teken van zijn rentree, die de voetbalromantici een moment van geluk bezorgde. Anderhalve maand later speelde hij - naar nu blijkt - zijn laatste wedstrijd. In het Philips Stadion nam Afellay afscheid in een duel met FC Twente, waarin zoveel gebeurde dat zijn matige wedstrijd en rode kaart (twee keer geel) ondersneeuwde. PSV speelde ongelukkig gelijk (1-1) in een periode waarin het toch al beroerd ging met de club en een ongeplande transfer van Steven Bergwijn voor nog meer onrust zorgde. Tot overmaat van ramp werd de avond na zijn laatste wedstrijd het Philips Stadion bestormd door boze fans en moest de ME eraan te pas komen om de rust te bewaren.