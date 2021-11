Ibrahim Sangaré is bij PSV nu het cement en de metselaar tegelijk

Het cement van PSV? Dat was Ibrahim Sangaré al in veel wedstrijden voor de Eindhovenaren. Zondag was het duel met Fortuna Sittard een minuut of twaalf aan de gang en had de Ivoriaan links en rechts alweer van alles van de voeten van de tegenstander geplukt. De voortzetting was vorig seizoen nog vaak een punt van discussie, soms op het overdrevene af.