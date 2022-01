Ibrahim Sangaré succesvol bij toernooi om Afrika Cup, PSV moet hem tot uiterlijk begin februari missen

HALFJAARRAPPORT PSV was aangesla­gen, verslagen en is toch weer terug in de race: Roger Schmidt en alle spelers krijgen hun rapport

PSV is de enige Nederlandse club die dit seizoen nog meedoet voor vier prijzen, zou iemand met een halfvol glas kunnen zeggen. Feitelijk is daar geen speld tussen te krijgen. Voor degene die liever over een halfleeg glas praat, heeft PSV dit seizoen internationaal de boot gemist en tegen Ajax en Feyenoord in de eredivisie gefaald. Ook dat is gewoon waar.

28 december