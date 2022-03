Ibrahim Sangaré voelt weer balans na topdrukte in Afrika en bij PSV: ‘We zullen scherper en solide moeten zijn’

Collecte bij Philips Stadion voor slachtof­fers Oekraïense oorlog levert 12.500 euro op

PSV en Supportersvereniging PSV ondersteunden zondagmiddag bij het Philips Stadion een collecte ten behoeve van de stichting Breath Care For Kids, dat hulp wil bieden aan kinderen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. In totaal werd 12.500 euro opgehaald, waarvan een kleine tweeduizend euro is geschonken door Supportersvereniging PSV.

7 maart