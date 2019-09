Icoon van de PSV-jeugdopleiding Cees van Merode (72) overleden

Van Merode was sinds 1966 actief bij PSV, waar hij na een potje voetballen met een paar vrienden naar eigen zeggen ‘een beetje bleef hangen’ en gevoelsmatig nooit meer afwezig was. Voor een carrière op het veld was hij niet in de wieg gelegd, maar bestuurlijke rollen en een functie als gastheer lagen hem des te meer. Van Merode groeide de afgelopen decennia uit tot hét gezicht van de jeugdopleiding bij PSV, waar vriend en vijand hem respecteerden. Zijn rust, relativeringsvermogen, welbespraaktheid en gortdroge humor in combinatie met een enorme passie voor het voetbal maakten hem enorm geliefd, ook bij de tegenstanders van PSV. Tijdens zijn leven werkte Van Merode decennia bij de griffie van het Eindhovense kantongerecht, waar zijn rechtvaardigheidsgevoel hem goed van pas kwam. Bij PSV gold hij ook als een toonbeeld van correctheid en zorgvuldigheid.

Ihattaren

Van Merode was naast zijn secretariële werk ook jarenlang de begeleider van de ballenjongens, die tijdens wedstrijden in het Philips Stadion actief zijn. Onder anderen Memphis Depay en Mohamed Ihattaren groeiden nog met hem op. Ihattaren nodigde hem onlangs uit om zijn contractverlenging bij PSV mee te vieren en toonde daarmee zijn dankbaarheid voor al het werk dat de zeventiger op vrijwillige basis voor PSV had verricht. Recentelijk vertelde Van Merode dat hij de jongelingen wel eens had verteld om het leer niet onder alle omstandigheden razendsnel in het veld te brengen. Met een heel bescheiden voordeeltje voor PSV was niks mis, zo vond hij. Gewoon, omdat dat ook bij andere thuisploegen nu eenmaal zo gaat. ,,Het mag soms een klein beetje ruiken, maar nooit stinken”, zei hij daar treffend over. Sportiviteit stond bij Van Merode ondanks de anekdote over de ballenjongens absoluut boven alles. Hij was bij PSV ook geruime tijd de vaste begeleider van de scheidsrechters tijdens wedstrijden van het eerste elftal.

Doelen

,,Ik heb eigenlijk nooit kwaaie zin gehad bij PSV”, zei hij een paar jaar geleden. ,,En als het toch een keer dreigde te gebeuren, gebeurde het toch niet.” Acht jaar geleden sloeg het noodlot toe en leek het leven van Van Merode na een medische navorsing met een gitzwarte conclusie snel voorbij. Zijn strijd in een leven met de dood als naderende tegenstander dwong binnen de Eindhovense club groot respect af. Tot ieders verbazing werkte hij begin dit jaar nog gewoon bij de jeugdopleiding, maar daarna ging zijn fysieke toestand dan toch zichtbaar achteruit. Van Merode stelde tijdens zijn ziekte steeds nieuwe doelen, die hij bijvoorbeeld koppelde aan bepaalde gebeurtenissen. Zo wilde hij in eerste instantie per se de complete verbouwing van het Eindhovense treinstation van enkele jaren geleden gezien hebben.

Zijn laatste doel was om met eigen ogen het voor vele miljoenen verbouwde opleidingscomplex van PSV te zien. Opnieuw versloeg hij alle medische prognoses en eerder deze maand zag hij hoe het gebouw in een soort universiteit voor voetballers was veranderd. Kort daarvoor had hij met voormalig VDL-topman en industrieel icoon van Zuidoost-Brabant Wim van der Leegte een symbolische eerste steen gelegd in het gebouw. Een hommage aan alle vrijwilligers, waarbij Cees van Merode logischerwijs als ‘super-vrijwilliger’ in actie mocht komen en werd geroemd. Ruim anderhalf jaar geleden kreeg hij ook al een Koninklijke onderscheiding voor al zijn PSV-werk en werd hij lid in de orde van Oranje-Nassau.