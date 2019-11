Ideeloos, inspiratieloos en kwaliteitsarm PSV levert collectieve wanprestatie in Linz

Wat nu eigenlijk het idee was? Op het veld was het van voren naar achteren onder de maat bij de Eindhovenaren. Onthutsend zelfs voor de eigen achterban, die vanaf de tribune ‘schaam je kapot’ riep naar de ploeg. Dat Jeroen Zoet niet in de vorm van zijn leven verkeert, was al bekend. De keeper pakt op dit moment echter zo weinig, dat zijn basisplek weleens in het geding kan komen. Het zou onzin zijn om de goalie van alles de schuld te geven, want het had ook weinig met topvoetbal te maken wat er voor hem gebeurde.

Spoor bijster

PSV creëerde in de eerste helft na een goedkope penalty hoegenaamd niets tegen LASK Linz en leek ondanks een voorsprong het spoor bijster. Het opportunisme van de Oostenrijkers was PSV te machtig en op een gegeven moment werd het na rust bijna meelijwekkend wat er op het veld gebeurde. Op dit moment zit er totaal geen voetballende ontwikkeling meer in het elftal van trainer Mark van Bommel en is een aantal keuzes voor de buitenwereld ook onduidelijk en soms zelfs onbegrijpelijk.

Dat Lars Unnerstall bij PSV derde keeper is geworden, is een van die dingen. De aanvoerdersband is voor Ibrahim Afellay, maar hij zit op de tribune. Over zijn status heerst onduidelijkheid, terwijl Van Bommel hem juist tot kapitein heeft benoemd en de buitenwacht wil meer duidelijkheid. Pablo Rosario draagt het textiel nu, maar verzuipt momenteel met PSV in een moeras waarin veel spelers nog nooit in zijn gezakt. Er zijn nog zoveel meer vraagtekens bij PSV. Een peperdure aankoop (Armindo Bruma) levert niet, Gastón Pereiro zat donderdag ineens op de tribune en een Jong PSV’er (Amar Catic) kreeg in de tweede helft de voorkeur bij PSV. Om over de ontwikkeling van Toni Lato en Olivier Boscagli nog maar te zwijgen, waardoor Michal Sadílek op dit moment linksback speelt.

Tandartspatiënt