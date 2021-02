‘Iets speciaals’ kan PSV volgens Roger Schmidt langs Olympiakos brengen

Trainer Roger Schmidt denkt dat PSV donderdagavond ‘iets speciaals’ neer kan zetten tegen Olympiakos, in de zestiende finales van de Europa League. ,,In de groepsfase waren we ook bijna uit het toernooi en konden we iets bijzonders. We zijn daar opnieuw toe in staat”, denkt de coach, die zich met PSV bij de laatste zestien in het Europa League-toernooi van dit seizoen wil scharen.

,,Het wordt een wedstrijd, zoals een finale”, denkt Schmidt. ,,We kennen nu de tegenstander en zitten na vorige week (PSV leed toen een 4-2 nederlaag) in een moeilijke situatie, maar we geloven dat we het kunnen omdraaien. Het is lang geleden dat PSV zo lang nog in een Europees toernooi heeft gezeten”, gaf Schmidt aan.

,,We hebben zondag vertrouwen gekregen tegen Vitesse en gaan ervoor vechten. Hopelijk krijgen we de beloning. We moeten in onszelf geloven en het aantal makkelijke fouten verminderen. Olympiakos was vorige week heel efficiënt en maakte vier goals uit niet zo heel veel kansen. Efficiency is sowieso heel belangrijk in voetbal.”

Boscagli

Schmidt denkt dat het belangrijk is om tactisch gedisciplineerd te spelen, iets wat eerder dit seizoen bijvoorbeeld bij Granada lukte. ,,Daarbij moeten we ook goed kijken naar onze restverdediging en counters voorkomen. Het is een mooie kans voor ons, deze wedstrijd.” Kan Olivier Boscagli daarin alweer starten? ,,Dat besluiten we na vandaag. Gisteren heeft hij kort getraind, zonder contact. We hopen dat hij erbij is.”

Ihattaren

Mohamed Ihattaren is wel hersteld en is er morgen dus weer bij in de wedstrijdselectie ,,We hebben een goede groepsfase gespeeld om hier te komen en het is niet onmogelijk om Oympiakos te kloppen. Dat we nu thuis spelen is een voordeel. De spelers willen individueel en als team een goede stap vooruit maken door in dit soort wedstrijden iets speciaals te laten zien.”

Quote We hebben ook niet een duidelijke vervanger voor Ibrahim Sangaré, omdat zijn stijl heel speciaal is. Roger Schmidt, PSV

Aanpak na Vitesse

Schmidt benadrukte dat hij niet 11, maar 21 spelers nodig heeft om de Grieken te bedwingen. ,,Zondag hebben we tegen Vitesse gezien dat aan het eind van de wedstrijd altijd dingen kunnen veranderen. We moeten dus als totale ploeg gefocust zijn en iedereen moet klaar zijn. De spelers die normaal gesproken spelen en toen niet de hele wedstrijd actief waren, zijn nu fris. Dat was een deel van de aanpak zondag.”

Ibrahim Sangaré

Ibrahim Sangaré is tegen Olympiakos geschorst. ,,Hij is een sleutelspeler voor ons en we missen hem. We hebben ook niet een duidelijke vervanger, omdat zijn stijl heel speciaal is. Overigens missen we niet alleen hem, maar meerdere spelers. Misschien dus Olivier (Boscagli, red.) en zeker Cody Gakpo en Noni Madueke die we ook graag als opties hadden gehad. We hebben afgelopen week laten zien dat we ook zonder hen kansen kunnen creëren en thuis zal dat misschien nog wat makkelijker zijn. Het feit dat Ibrahim niet beschikbaar is, betekent niet dat er een ander systeem hoeft te komen.”

Vermoedelijke opstelling PSV:



Mvogo - Dumfries Teze Boscagli/Viergever Max - Rosario Thomas - Götze Ihattaren - Malen Zahavi

Volledig scherm Eran Zahavi scoorde twee keer in de uitwedstrijd van PSV tegen Olympiakos. © ANP