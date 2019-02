Ihattaren betovert vriend en vijand bij zijn debuut in de eerste divisie

Vrijdagavond kwam het debuut in de Keuken Kampioen Divisie er toch van, omdat trainer Mark van Bommel het nodig vond dat Ihattaren wedstrijdritme opdeed. In het duel met Roda JC (2-2) viel hij direct na rust in. Eigenlijk zou de net 17 jaar geworden Ihattaren in januari al in Dordrecht een keer meedoen op een vrijdagavond, maar dat duel werd destijds afgelast. Tegen Roda JC was zijn entree sensationeel, met een goal na vier minuten. De eerste treffer van Ihattaren in het betaald voetbal, waarbij de verdedigers van Roda JC alleen met bewondering konden toekijken. Voor hen ging het allemaal een paar tempo's te snel. ,,Als je zo mag debuteren in deze competitie, mag je heel blij zijn”, vond Ihattaren. ,,Maar het is echt zonde dat we in de slotseconde de overwinning nog weggaven. Totaal onnodig”, aldus de jonge sensatie na de 2-2 van Roda JC. Jong PSV stond met 0-1 achter bij rust, boog het duel naar een 2-1 om en moest in de slotseconden de gelijkmaker slikken.