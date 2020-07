Ihattaren moet in de eredivisie de laatste en meest lastige stap zetten: ‘Ik wil kampioen worden met PSV’

Mohamed Ihattaren was in het vier maanden geleden afgesloten slechte seizoen van PSV tóch een revelatie. Het 18-jarige talent bevestigde zijn grote belofte voor de toekomst en moet nu in de eredivisie de laatste en meest lastige stap zetten. Hij wil in wedstrijden beslissender worden en prijzen winnen met PSV, iets waar de ploeg in het vorige voetbaljaar geen moment bij in de buurt was.