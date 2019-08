Ihattaren swingt bij Jong PSV: ‘Ik wil het zelf afdwingen’

Ihattaren had bij Jong PSV in ieder geval een glansrol en maakte twee mooie goals. Na 45 minuten ging hij eruit en dat was vooraf besproken. Later in de week kan hij het eerste elftal mogelijk helpen in het Europa League-duel met FK Haugesund. ,,Ik probeer me rustig te houden en ga natuurlijk wel voor het hoogste podium. Die druk leg ik mezelf ook op”, zei Ihattaren. ,,Voor nu was dat hier bij Jong PSV en dan probeer ik me hier te bewijzen. Het is niet zo gek dat het bij mij af en toe nog met ups en downs gaat en vanavond was er een mooie up.”