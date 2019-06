Ihattaren verwelkomt Afellay met open armen bij PSV: ‘Hij is een erg mooie mentor’

Waar Ihattaren dinsdag aansloot bij de eerste training van PSV van het seizoen 2019-2020, daar was Afellay nog in geen velden of wegen te bekennen. De 53-voudig international is net terug van een korte vakantie en maakt woensdag voor het eerst dit seizoen zijn opwachting op het gras van de Herdgang. Afellay maakte dinsdag van de gelegenheid gebruik om alvast kennis te maken met de selectie. ,,Toen-ie net binnenkwam, dat was gewoon mooi. Hij is natuurlijk een erg mooie mentor. We zitten ook naast elkaar in de kleedkamer”, zei Ihattaren na de eerste training.