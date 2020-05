Ihattaren wil geen ‘patser’ zijn en helpt PSV met salarisakkoord: ‘Mij maakt het niet zoveel uit’

Ihattaren praat in de vlog over zijn voetbalcarrière en vertelt bijvoorbeeld dat hij per se op zijn zestiende wilde debuteren in PSV 1. Hij geeft ook aan hoe belangrijk zijn moeder voor hem is. ,,Als je mij ziet, zie je mijn moeder naast me. Het maakt me niet uit waar ik woon, waar ik speel. Ik moet in de avond ook altijd mijn telefoon inleveren beneden bij mijn moeder. Die is bij haar.” Het helpt hem bij het verkrijgen van een goede nachtrust. ,,Er mogen geen computers en tv in mijn kamer staan. Dat mag niet. Bij uitwedstrijden heb ik hem natuurlijk wel gewoon bij me.”

Trots

De PSV'er spreekt eveneens over zijn vorig jaar overleden vader. ,,Hij was altijd eerder bij het stadion dan de spelersbus. Altijd als eerste. Hij was heel trots, natuurlijk. De laatste periode was heel moeilijk. Steeds na wedstrijden en trainingen terugrijden, was een zware tijd. We hebben goede gesprekken gehad en dat zal ik nooit vergeten.”