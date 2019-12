Ihatteren voorkomt giga-zeperd voor PSV na beschamend bekerduel bij de amateurs van GVVV

Faber ziet dat PSV het moeilijk heeft: ‘Dit is PSV onwaardig, positief blijven moet’

1:01 De nieuwe trainer Ernest Faber van PSV had na afloop weinig woorden nodig om de 1-2 bekerzege na verlenging op GVVV te beoordelen. ,,Dit was PSV onwaardig”, oordeelde hij kort maar krachtig. Van een schokeffect na het ontslag van Mark van Bommel was geen sprake, integendeel. Het werd een wanvertoning en PSV ontsnapte op het nippertje.