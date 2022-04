In beeld | Ontlading bij PSV in Rotterdam na bekerzege op Ajax

ANALYSE PSV blijft verliezen als het er echt om gaat en dat kleeft steeds meer aan trainer Roger Schmidt, die nog één kans krijgt op een mooi succes

PSV is na 268 dagen internationale strijd van het laagste treetje van de Europese ladder van de UEFA gevallen. De Europa Conference League was voor de club het ideale podium om dit seizoen iets neer te zetten dat beklijft, maar de missie van trainer Roger Schmidt en zijn mannen is mislukt. Leicester City bleek in Eindhoven een maatje te groot en blies PSV na rust weg.

15 april