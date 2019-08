In Haugesund woont één PSV-fan: Gunnar Johan Sortland

PSV’er Denzel Dumfries: ‘Transfer­ge­ruch­ten leiden ons niet af’

20:16 Dat er in deze periode veel geruchten zijn over mogelijke transfers van PSV-spelers is ook Denzel Dumfries niet ontgaan in de kleedkamer. ,,Daar krijg je wel wat van mee, dat hoort erbij. Je weet dat spelers gaan en dat er spelers bij komen. Maar het is niet iets wat ons afleidt, wij zijn gefocust.”