In maart nog strijden op drie fronten: PSV is er niet meer aan gewend

VOORUITBLIKDoor bekerechecs en vroegtijdige eliminaties in Europa is PSV totaal niet meer gewend aan de situatie waarin de club in het huidige voetbalseizoen zit. In maart strijden de Eindhovenaren nog op drie fronten mee, iets wat voor het laatst in seizoen 2011-2012 het geval was. PSV vloog toen in de achtste finales uit het toernooi om de Europa League, won het bekertoernooi en werd derde in de competitie.

Nu is alles nog ongewis en heeft PSV nog altijd kans op vier prijzen in dit seizoen, inclusief de al gewonnen Johan Cruijff Schaal. Natuurlijk was er hulp van de UEFA, die afgelopen seizoen de nieuwe Europa Conference League invoerde. PSV plaatste zich daarvoor door in de Europa League meer punten te pakken dan Sturm Graz, nadat de ploeg eerder uit de Champions League-voorrondes vloog. In de ‘oude situatie’ was PSV uitgeschakeld geweest.

Zowel in de nationale competitie als in het toernooi om de KNVB-beker moet PSV in het huidige seizoen met Ajax af zien te rekenen. PSV heeft in de eredivisie twee punten achterstand, dus er is nog werk aan de winkel.

1976 en 2005

In het verleden was een aantal PSV-ploegen heel succesvol in de strijd op meerdere fronten. Zo haalde PSV in seizoen 2004-2005 de halve finales van de Champions League en was de club winnaar van het bekertoernooi en de landstitel. In seizoen 1975-1976 lukte dit ook allemaal, maar streden de Europese landskampioenen nog om de Europa Cup 1. Destijds was er nog geen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, een duel waarin PSV in 2004 verloor.

Ploegenpalet

Donderdagavond speelt PSV tegen FC Kopenhagen voor 26.000 toeschouwers om in de Conference League een goede uitgangspositie neer te zetten voor het bereiken van de kwartfinale. De Eindhovenaren spelen eerst thuis en strijden bij een gewonnen tweekamp in april door op het derde niveau van Europa. De uitbreiding van het Europese ploegenpalet is overigens iets minder groot dan vaak gedacht. Dit seizoen is de Europa League opgewaardeerd en speelden 32 teams in plaats van 48 in de groepsfase van dat toernooi. Daarnaast waren 32 ploegen actief in de groepsfase van de Conference League. Dat wil dus zeggen dat voor 64 in plaats van 48 niet-Champions League-teams ruimte was voor een Europees hoofdtoernooi.

Verwachte opstelling:

Drommel - Mauro Teze Boscagli Max - Sangaré Gutiérrez - Veerman Götze - Madueke Gakpo

Volledig scherm Joey Veerman en Cody Gakpo, twee basistroeven van PSV. © Pro Shots / Toin Damen