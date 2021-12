Ineens staat ‘Maurinho’ achterin zijn mannetje bij PSV en bezorgt hij trainer Schmidt extra werk

Met hooggespannen verwachtingen kwam Mauro Júnior in juni 2020 terug bij PSV. Als creatieve middenvelder had de nu 22-jarige Braziliaan met Heracles het linkerrijtje in de eredivisie gehaald. Het beviel hem goed tijdens een seizoen op huurbasis in Twente, bij een club waar nuchterheid en keihard werken bepalend is voor de cultuur. Heracles hoeft alleen geen kampioen te worden of Europees voetbal te halen, waar PSV elk seizoen voor de titel hoort te spelen.