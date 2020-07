Ingetogen doop van een nieuw PSV-seizoen, wat viel op en hoe gaat het vanaf nu verder?

Zo’n ‘ouderwets’ feest was het maandag nog niet op De Herdgang, het terrein waarop de geboorte van seizoen 2020-2021 kon worden gevierd. Signeersessies of hartelijke ontmoetingen tussen spelers en supporters maken in coronatijd plaats voor desinfecterende spray, verplichte polsbandjes en aanwijzingen om anderhalve meter afstand te houden. PSV maakte via een loting 250 mensen blij met een toegangsticket voor het eigen terrein en moest honderden supporters teleurstellen. De geïnviteerden maakten het begin van een nieuw tijdperk van dichtbij mee: Roger Schmidt is de nieuwe coach die de club weer prijzen moet bezorgen.