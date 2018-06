Ingrijpende veranderingen voor Jong PSV en andere beloftenteams, degradatie blijft onmogelijk

Nieuwe regels in het aankomende seizoen moeten ervoor zorgen dat geen of minder sprake is van vervalsing. Zo mogen spelers boven de 23 jaar niet meer meedoen in de eerste divisie. Dit betekent bijvoorbeeld dat revaliderende spelers op een andere manier hun rentree zullen moeten maken. Daarnaast is het niet meer mogelijk om de tweede keeper van 23 en ouder op te stellen. PSV speelde in het net afgelopen seizoen regelmatig met Eloy Room in de goal en dat is volgend voetbaljaar dus niet meer toegestaan.