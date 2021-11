Invalbeurt van Davy Pröpper voorkomt nóg een unicum bij PSV

Zonder het zelf te beseffen, zorgde Davy Pröpper er zaterdag voor dat bij PSV geen tweede unicum ontstond. De middenvelder mocht een minuut voor tijd invallen bij het team van Roger Schmidt en was de enige Nederlandse veldspeler die het Philips Stadion in rood-wit mocht betreden. Het was in de historie van PSV nog nooit voorgekomen dat geen van de tien voetballende leden van het basiselftal een Nederlands paspoort had. Pröpper voorkwam dat de nationale inbreng alleen bestond uit het verdedigen van het PSV-doel, via Joël Drommel.

Blessures

Is PSV daarmee ineens een vreemdelingenlegioen? Het is maar hoe je ernaar wilt kijken. De situatie van zaterdag ontstond vooral door de blessures van Cody Gakpo en Jordan Teze, die voorlopig nog individueel trainen bij PSV. Gakpo is als reserve-aanvoerder een bepalende speler in de selectie en normaal gesproken altijd een basiskracht. Daarnaast werd voormalig kampioen en aanvoerder Marco van Ginkel door Schmidt gepasseerd om Érick Gutiérrez op te kunnen stellen. De Mexicaan heeft voor de interlandperiode laten zien dat hij PSV in balbezit kan helpen en tegelijkertijd voldeed hij aan de opdracht om defensieve stabliteit te waarborgen.

Volledig scherm Cody Gakpo ligt er nog even uit bij PSV. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Nuenen

In het elftal van nu zat met Mauro Júnior ook meer regionale inbreng dan op basis van zijn paspoort het geval lijkt. De 22-jarige Braziliaan was al op zijn veertiende op stage bij PSV en verbleef meerdere jaren in Nuenen. PSV werd de club die zijn hart veroverde en het enige doel van Mauro was om door te breken in het eerste elftal en prijzen te winnen. Dit seizoen leek zijn ontwikkeling te stagneren, maar zaterdag dwong de kleine Zuid-Amerikaan als linksback toch weer respect af bij zijn trainer. Vooral voor rust overtuigde de stand-in van Philipp Max. Door goed te anticiperen, kon hij een bal van de voeten van Eli Dasa stelen en uiteindelijk Ibrahim Sangaré in stelling brengen. Ook daarvoor was Mauro al een keer alert en hielp hij PSV met een balverovering.

Van Ginkel

Welke nationaliteit een speler heeft, is voor Schmidt uiteraard niet van belang. De trainer gaf zaterdag na de zege op Vitesse nog maar eens aan dat zijn taak alleen bestaat uit het samenstellen van het team dat de meeste kans op een overwinning heeft. Dat Van Ginkel even niet in vorm is, sprak hij ook hardop uit. ,,Dat hij niet alles zou kunnen spelen, wisten we al op het moment dat hij aanvoerder werd. Toch blijft Marco een heel belangrijke speler voor ons. We zijn ontzettend blij dat hij zijn profcarrière heeft kunnen verlengen.”

Volledig scherm Marco van Ginkel en Eran Zahavi. © Pro Shots / Marcel van Dorst