Invaller Gakpo zet knop om na teleurstellend gelijkspel: ‘Donderdag moeten we er weer staan’

Cody Gakpo kon zaterdagavond niet echt genieten van zijn goede invalbeurt tegen FC Twente. De jonge buitenspeler gaf de assist op de gelijkmaker van Denzel Dumfries, maar had liever drie punten gehad. ,,Zo'n assist is leuk en aardig, maar uiteindelijk speel je voor de drie punten.”

Vanaf de bank zag hij zijn ploeggenoten opnieuw snel op achterstand komen. ,,Natuurlijk zit dat in je hoofd als het weer gebeurt. Maar ik denk dat we sterk genoeg zijn om ons daar overheen te zetten”, zei Gakpo. Hij hield dan ook hoop dat PSV de wedstrijd in de Grolsch Veste nog naar zijn hand zou zetten. ,,Maar helaas maakten we pas laat in de wedstrijd gelijk. Ik denk dat we dat eerder en beter hadden kunnen doen.”

Persoonlijk deed hij het dus aardig. Hij gaf alweer zijn 6de assist in 400 minuten, en opnieuw met een soort van ‘bananenbal’. Zijn handelsmerk? ,,Ik ga naar binnen en gooi de bal voor, ik heb niet echt een geheim. In dit geval liep Denzel goed in en kopt-ie hem goed binnen. Maar wat ik al zei: ik had liever die wedstrijd gewonnen.”

