Isimat na training met tennisballen al 17 duels op scherp: 'We lieten ons niet provoceren'

Eerder dit seizoen kreeg Isimat veel kritiek na getrek aan tegenstanders. Het leidde zelfs tot strafschoppen, maar het is de Fransman gelukt om een schorsing te vermijden. ,Hij werkte bij de training met tennisballen om zich meer bewust te worden van zijn bewegingspatroon in duels. ,Je moet er toch elke keer rekening mee houden dat je geschorst kunt worden en ook vanavond heb ik dat geprobeerd. Het is gelukt en dat was niet altijd makkelijk, want Wout Weghorst deed er in het vuur van de strijd alles aan om ons te ontregelen. We zijn niet van slag geraakt na de 2-0 en ook niet op provocaties ingegaan", zei Isimat na de 2-3 zege van PSV op AZ.

Weghorst was de grote man aan AZ-zijde met twee goals, maar Isimat zag zijn collega's voorin toch het karwei afmaken voor PSV. ,,Geweldig dat ze het toch weer voor elkaar krijgen. Echt klasse. Die goals dwingen we af omdat we erin zijn blijven geloven. Daniel (Schwaab, red.), Luuk (De Jong, red.) en zoveel andere spelers zeiden elke keer dat we ervoor moesten blijven gaan en dat hielp om alles te geven. Bij een spelhervatting of een bal die uit was, pepten ze iedereen elke keer weer op."

Na de trainingen met tennisballen eerder dit seizoen, is er nu als het ware een matchpoint en wil Isimat zondag 'game, set and match'. ,,We moeten nog een keer het allerbeste uit onszelf halen. Dan moet het ons kunnen lukken."