Isimat wil de arbiter niet de schuld geven en blijven vechten: "We hebben fantastische fans"

De teleurstelling in de kleedkamer van PSV was vanzelfsprekend groot, maar de Eindhovenaren zagen nog volop perspectief. De buit leek tegen sc Heerenveen al binnen en het elftal kon in leunstand. Wie tegen dit PSV met 2-0 achter komt en doldriest gaat aanvallen, schiet zichzelf doorgaans in eigen voet. Het rood voor Hirving Lozano veranderde alles. Zonder hem waren de meeste PSV-counters ineens zo effectief als een klappertjespistool zonder knalrol. De 2-2 paste ook niet in de categorie 'toch nog onverwacht' omdat PSV het gewoon hartstikke moeilijk had.

Vechten

Ditmaal lukte het een keer niet om toch nog die laatste kans te benutten. ,,We hadden beter moeten verdedigen, vooral bij de standaardsituaties", vond Nicolas Isimat-Mirin. Hij zag Stijn Schaars de 2-1 scoren en Reza Ghoochannejhad bezorgde PSV een forse kater. Isimat-Mirin: ,,Ik denk dat we er echt alles aan gedaan hebben en dat sloeg ook wel over op het publiek. We hebben fantastische fans die ons geweldig gesteund hebben. Vanavond hadden we net niet het geluk, maar we blijven vechten voor onze club. Vechten, dat was wat we moesten doen en dat is net niet goed genoeg gelukt."

Geen excuus