Ivoriaan Sangaré moet PSV extra pk's op het middenveld geven

PSV hoopt dit weekend de 22-jarige middenvelder Ibrahim Sangaré te kunnen vastleggen. Hij komt over van het Franse Toulouse en is drievoudig international van Ivoorkust. Zaterdag is zijn medische keuring en als daarbij geen problemen optreden, tekent hij een meerjarig contract.

Bronnen rond de club melden dat hij ongeveer negen miljoen euro moet kosten. PSV maakte de hele transferperiode al jacht op een extra middenvelder. Pablo Rosario lijkt in het elftal van Roger Schmidt verzekerd van zijn plek, maar PSV wilde nog een extra optie aantrekken. Met de dynamische en fysiek sterke Sangaré kopen de Eindhovenaren een speler die drie jaar in de Franse hoogste afdeling in de benen heeft, al degradeerde zijn club vorig jaar wel. Sangaré heeft een aflopend contract, stond eerder dit jaar nog bij Arsenal op de radar en ook Southampton wilde hem aantrekken. Hij moet PSV voorzien van extra pk’s in het hart van het elftal.

Eerder al haalde PSV met linksback Philipp Max een directe kwaliteitsimpuls en ook spits Eran Zahavi moet de Eindhovenaren zo snel mogelijk versterken. Door traag malende molens in China was er vrijdag nog steeds geen zekerheid of hij morgen tegen Heracles inzetbaar is. Daarnaast heeft Schmidt met Yvon Mvogo een zogeheten meevoetballende keeper gekregen.

Andere mogelijkheden

Als het lukt om Sangaré snel vast te leggen, heeft PSV het grootste deel van het werk op de transfermarkt afgerond. Toch blijft de club nog kijken naar andere mogelijkheden om de selectie (defensief) te versterken en wellicht kan Jorrit Hendrix nog vertrekken. Gisteren gaf trainer Roger Schmidt aan dat hij van hem niet weg hoeft, maar als Sangaré aansluit, wordt het perspectief van Hendrix troebeler. Ook de kans op speeltijd voor spits Joël Piroe lijkt niet groot, maar door het uitvallen van Maxi Romero ontstaat voor hem misschien alsnog een kans(je). Piroe wil zelf voor de kans gaan, of die nou komt of niet.

PSV had de afgelopen maanden ook nog de wens om verdediger Kim Min-Jae aan de selectie toe te voegen, maar hij bleek financieel niet haalbaar. Zijn huidige club in China wilde hem niet verkopen. De komende tien dagen moet blijken of technisch manager John de Jong mogelijkheden vindt om nog enkele bescheiden veranderingen aan te brengen of misschien nog voor een verrassing te zorgen.