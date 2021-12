Jaaroverzicht PSV in 2021: Alles en niks lagen zelden zo dicht bij elkaar

JANUARI 2021: Geen Super-januari, maar Sof-januari

De stemming is in januari zeker niet slecht bij PSV. In de competitie staat de ploeg een punt achter op Ajax en in de Johan Cruijff Arena kent de ploeg van Roger Schmidt een geweldige start, dankzij twee goals van Eran Zahavi. De Israëliër schiet uit zijn slof en rekent direct af met de kritiek die er op dat moment al was. PSV geeft de voorsprong echter uit handen en sluit af met een 2-2. Op papier niet zo'n slecht resultaat, maar Schmidt en zijn mannen laten de kans liggen om een buffertje op te bouwen ten opzichte van Ajax. Waar de Amsterdammers doorstomen, ziet PSV de titelkansen in januari al verschrompelen door nederlagen tegen AZ en bij Feyenoord. De ploeg blijkt voor de Rotterdammers eenvoudig te ontmantelen en PSV moet de kaarten dus op het bekertoernooi en de Europa League zetten om een prijs te bemachtigen.