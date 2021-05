Jan Albers wordt na zijn periode bij PSV nu topcommissaris bij de KNVB

De KNVB krijgt met Jan Albers (69) een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen voor het betaald voetbal. Albers volgt Jan Smit op, die op korte termijn afscheid neemt. ‘Jantje Basko’, is voorgedragen door de huidige rvc en moet door de algemene vergadering nog benoemd worden. Dat lijkt een hamerstuk.

Per 1 september eindigt het commissariaat van de Heracles-icoon en voormalig deurwaarder, onder wiens leiding de Almelose club uitgroeide tot een stabiele eredivisieclub. Albers heeft nog altijd een topfunctie in het bedrijfsleven en is bestuursvoorzitter van Koninklijke Ten Cate.



Topcommissaris bij PSV

Albers was tot vorig jaar in oktober als topcommissaris betrokken bij PSV. Tussen 2012 en 2020 hield hij toezicht op de bestuurders van de Eindhovense voetbalclub. ,,Op een gegeven moment moet je ruimte geven aan nieuwe energie. Ik zat al acht jaar in de raad en zes jaar als voorzitter”, zei Albers destijds.

,,Dan kan er een moment komen waarop je antwoorden gaat geven, terwijl de vragen nog niet eens volledig gesteld zijn. PSV gaat echt een nog veel grotere rol spelen als middelpunt in de stad Eindhoven, die zich nog volop kan ontwikkelen’', zegt hij over het besluit om in het Philips Stadion als toezichthouder te stoppen.