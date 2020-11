Jan Heintze over PSV: 'Puzzel moet nog in elkaar vallen'

Harry van Raaij ontvangt laatste saluut waar iedere PSV’er kippenvel van krijgt

22 november Wie er nog aan twijfelde of Harry van Raaij wel zo'n bijzondere PSV’er is? Nou, Harry van Raaij is een hele grote meneer in de PSV-historie, zo bleek zaterdagmiddag. Een van de allergrootsten. De deze week overleden oud-preses zat bij veel supporters in het hart.