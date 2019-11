‘Je zag aan PSV niet dat de ploeg voor de titel vecht’

PS­V-belofte Mohamed Ihattaren kiest voor een toekomst bij Oranje

9:15 Mohamed Ihattaren wil in de toekomst uitkomen voor het Nederlands elftal. Dat hebben PSV en de KNVB zondagmorgen laten weten. Ihattaren is zeventien jaar en wordt gezien als een speler voor de toekomst van het Nederlands voetbal. Hij kon ook uitkomen voor Marokko, maar vindt dat er in Nederland veel voor hem is gedaan en wil daarom de kleuren van Oranje verdedigen.