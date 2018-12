Jeffrey Bruma: ‘PSV is een heel mooi deel van mijn leven’

Hij volgt de Nederlandse competitie nog op de voet en kijkt uit naar Feyenoord - PSV van zondag. ,,Een heerlijke wedstrijd om te spelen”, zegt Jeffrey Bruma vanuit Wolfsburg, waar de stopper dit seizoen nog niet in actie is gekomen. Hij haalde in zijn tijd als PSV’er twee keer bakzeil én eenmaal drie punten in de Kuip. Een grote doorbraak voor PSV, dat jaren niet kon zegevieren in Rotterdam. ,,Daar winnen met PSV was een van de dingen die ik in de eredivisie per se een keer wilde meemaken. Het gaf een geweldig gevoel om de wedstrijd eindelijk over de streep te trekken.”