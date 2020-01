Jeffrey Bruma wordt door VfL Wolfsburg verhuurd aan FSV Mainz 05

PSV was de balans tussen kampioens­druk en relative­rings­ver­mo­gen kwijt

18:32 PSV is sinds 1975 twintig keer kampioen van Nederland geworden. Het succes van de club is altijd gebaseerd geweest op een aantal belangrijke fundamenten. Topspelers, toptrainers en niet te vergeten kundige bestuurders konden in Eindhoven doorgaans werken onder uitstekende omstandigheden. Ze kweekten en voelden sinds de jaren zeventig kampioensdruk in een klimaat met rust en relativeringsvermogen, waarin vaak net wat meer kon dan elders.