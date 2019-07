Jeroen Zoet: ‘Frustrerend dat die ballen erin vliegen’

Blessure PS­V-aanvaller Sam Lammers ‘ziet er niet goed uit’

19:21 Aanvaller Sam Lammers (22) is voorlopig uit de roulatie bij PSV. Trainer Mark van Bommel kon er maandagavond in het kader van de privacywet AVG niet veel over zeggen. ,,Het ziet er niet goed uit, meer mag ik er ook niet over zeggen”, zei Van Bommel over Lammers. De eerste berichten zijn dat hij sowieso meerdere weken tot mogelijk enkele maanden uitgeschakeld is.