Jeroen Zoet houdt de nul tegen FC Twente: 'Lekker, dat was alweer een poosje geleden'

Zoet werd een aantal keren aardig op de proef gesteld in de Grolsch Veste, met name door Oussama Assaidi en oud-ploeggenoot Adam Maher. Desondanks hield hij zijn doel alweer voor de achtste keer dit seizoen schoon in een eredivisieduel ,,Lekker, dat was alweer een poosje geleden", zei Zoet. De laatste keer dat hij 'de nul' hield was op 16 december in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Huiswerk

Tegen FC Twente had de doelman vooral in de tweede helft zijn handen vol. Of hij nog een schietgebedje deed toen PSV vol onder druk stond? ,,Daar had ik geen tijd voor. We hadden kunnen voorkomen dat we het moeilijk kregen, door het eerder af te maken. Dat hebben we nagelaten. Daar moeten we aan werken", aldus Zoet.