Jeroen Zoet is bij Spezia bijna klaar voor deel twee van zijn carrière: ‘Schitterende dingen bereikt met PSV’

Schmidt ziet weinig reden voor winterse transfers: ‘Zou voor PSV goed zijn als er niks gebeurt’

19 december Veel geblesseerde spelers keren de komende weken terug bij PSV, waar Roger Schmidt content is met zijn groep. ,,Als er niks gebeurt, zou dat goed zijn voor PSV", zei de trainer vrijdag over de winterse transferperiode in aanloop naar het treffen met RKC. Zowel aan de in- als de uitkant is weinig nodig, denkt hij. ,,Maar helemaal voorspellen hoe het gaat lopen, dat is nooit van tevoren te doen.”