Jeroen Zoet is dankbaar na een half leven bij PSV: ‘De club is altijd goed voor me geweest’

Voormalig PS­V-keepers­trai­ner Ruud Hesp vertrekt naar Qatar

2 september Voormalig PSV-keeperstrainer Ruud Hesp werkt per direct in Qatar. Hij zal Al-Arabi gaan dienen, zo meldde die club via sociale media. Hoelang het contract van de vroegere goalie van FC Barcelona duurt, is niet bekendgemaakt.