Jeroen Zoet roemt fitheid PSV: 'Bij Zwolle hadden jongens kramp, wij konden blijven gaan'

Luuk de Jong blijft tot de laatste seconde gaan: 'Het is geen geluk meer'

25 augustus PSV kroop zaterdagavond opnieuw door het oog van de naald en dankte spits Luuk de Jong, die bijna in de laatste seconde voor de 1-2 zorgde in het duel met PEC Zwolle. ,,Op een gegeven moment kun je niet meer zeggen dat het geluk is. We zijn gewoon ook hartstikke fit. Uiteindelijk moet je winnen en tot de laatste seconde een manier vinden om dat te doen. Dat is gelukt", zei de captain na de benauwde zege.