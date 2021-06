Jeroen Zoet ziet trainer vertrekken van Spezia naar Fiorentina

Marco van Ginkel is eruit met PSV en gaat de club voor de vijfde keer versterken

17 juni Marco van Ginkel keert opnieuw terug bij PSV. De 28-jarige routinier is rond met de Eindhovense club en sluit later deze maand voor de vijfde keer in zijn loopbaan aan bij de A-selectie. IJs en weder dienende is hij volgende week vrijdag present bij de eerste training voor het nieuwe seizoen.