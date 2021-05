Jetro Willems denkt dat Oranje weer halen een realistisch doel is: ‘Ik kan nog zeker acht jaar mee’

Sterren­klas­se­ment: PSV'ers willen volgend seizoen oogsten onder Schmidt

20 mei Roger Schmidt wilde deze winter het woord ‘tussenjaar’ niet in de mond nemen. De eerste twaalf maanden onder leiding van de PSV-trainer hadden er toch verdacht veel van weg. Komend seizoen moet blijken of PSV gezaaid heeft - de beoordelingen van de spelers staan onder dit artikel - en in staat is om nu wel te oogsten.