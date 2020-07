Jetro Willems houdt PSV nog altijd nauwlettend in de gaten: ‘Ik mis een linksback’

Willems is nooit vies geweest van een geintje op sociale media en of het de opmaat naar meer is, zal verder in de toekomst blijken. In de loop der jaren is PSV naast Sparta een club geworden die hij in het hart draagt. De verdediger herstelt op dit moment van een zware knieblessure en raakt naar verwachting in de loop van dit jaar fit. Willems vertrok in 2017 voor 7 miljoen euro naar Eintracht Frankfurt. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis in de Premier League, bij Newcastle United. Willems’ contract bij de Duitse Bundesliga-club loopt nog tot medio 2021.