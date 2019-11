Jetro Willems: ‘Met alleen talent red je het niet’

,,Wat heb ik bij PSV op trainingen vaak ruzie gehad met Mark van Bommel”, laat Jetro Willems (25) zich zonder enige slechte bijbedoeling ontvallen tijdens een gesprek over zijn huidige bloeiperiode in Newcastle. ,,Bijna elke training hoorde ik wel iets en ik begreep niet altijd waarom. Als ik terugkijk, besef ik nu dat hij vaak gelijk had. Van Bommel was een speler die in zijn laatste jaar zat. Hij had focus en keek altijd verder dan de laatste wedstrijd. Ik was toen achttien en hij vijfendertig en dat maakt dat je anders in het leven staat. Als je jong bent, heb je soms de neiging om lakser te worden als het goed gaat.”