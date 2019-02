Jeugd neemt PSV probleemloos op sleeptouw

Bergwijn naar ziekenhuis gebracht, PSV vreest voor zware blessure

3 februari PSV moet vrezen dat het Steven Bergwijn voorlopig kwijt is. De buitenspeler liep vanmiddag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard een op het oog zware blessure aan zijn rechterkuit op en is na afloop naar het ziekenhuis gebracht.