Jeugdige talenten PSV op Otten Cup weer niet verder dan remise

PSV’er Ihattaren in voorlopige selectie Marokko, speler heeft nog geen keuze gemaakt

16 augustus PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren is door de nieuwe Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic opgenomen in de voorlopige selectie. De in Utrecht geboren voetballer heeft nog geen keuze gemaakt tussen Oranje en Marokko, het land van zijn ouders.