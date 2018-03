'Jeugdinternational Jayden Braaf dicht bij overgang naar Chelsea, ook Ajax had interesse'

Met de Britten is een principe-overeenkomst over een overgang bereikt, zo bevestigt zijn oom Stefano van Delden, die meerdere spelers in het betaald voetbal begeleidt. Er is volgens hem sprake van mondelinge afspraken en er zijn nog geen handtekeningen gezet. Braaf is bij meerdere clubs in Engeland geweest en was ook in beeld bij Manchester City. PSV geeft overigens aan nog niets van Chelsea te hebben gehoord.