Ji-Sung Park bezoekt PSV op eigen initiatief: ‘Kan veel leren van de club’

,,Ik heb de afgelopen weken ook Ajax bezocht”, laat hij in een reactie weten. ,,Hier in Eindhoven heb ik natuurlijk zelf gespeeld en daarna een mooie transfer gemaakt. Het voelt hier daarom nog altijd prima om hier te komen en het is voor mij goed om bijvoorbeeld te weten hoe het er nu aan toegaat bij de opleiding. Ik kan veel leren van de club”, verklaarde hij. ,,Momenteel ben ik wereldwijd ambassadeur voor Manchester United en met die club heb ik ook een contract.”

Park sloot in 2014 zijn carrière als voetballer af met een tweede periode (van één seizoen) bij PSV, waarna de club een commerciële tour van een week in Korea maakte, om bij zijn afscheid stil te staan. De enorme populariteit van Park in Azië maakte veel indruk op de PSV’ers die toen bij de club actief waren. ,,Dat was een moeilijk seizoen, waarin we na een goede start veel te ver terugzakten. Zelf had ik een tijdje een blessure, maar uiteindelijk heb ik toch nog een bijdrage kunnen leveren.” Vlak voor de winterstop belandde PSV in het rechterrijtje, maar onder meer dankzij de impulsen van de teruggekeerde Park sloot PSV het seizoen af als vierde. Hij speelde ook tussen 2003 en 2005 al in Eindhoven, waar hij met trainer Mark van Bommel als ploeggenoot eenmaal kampioen werd. Daarna verkaste hij naar Manchester United, waar hij liefst zeven jaar onder contract stond.