Joël Drommel krijgt bij PSV vertrouwen van zijn coach: ‘Ik ben tevreden over zijn ontwikkeling’

,,We hebben verloren van ze en dat is geen schande, maar 5-0 is te veel. We hebben de wedstrijd besproken en geanalyseerd en willen ervan leren. Deze drie punten zijn weg en we moeten ons nu op FC Twente concentreren en dat is ook hard nodig. FC Twente is lastig te bespelen, met veel spelers achter de bal en veel efficiëntie. Ze hebben laten zien dat ze tegen goede ploegen kunnen winnen.”

Voelt hij meer druk nu de resultaten tegenvallen? ,,Nee die is er altijd. Wij zijn PSV, willen een goed seizoen spelen en dat is niks nieuws. Dan is er altijd druk. Wij zitten niet op hetzelfde niveau als Ajax. Zowel qua ploeg als budget en iedereen weet dat. Ik weet dat we competitie nodig hebben in Nederland en we vechten dus voor de titel. We moeten op ons beste niveau spelen en hebben een perfect seizoen nodig daarvoor. We waren zondag niet goed genoeg en misschien niet sterk genoeg. Het was een mix van dingen, misschien ook na de wedstrijd van donderdag tegen AS Monaco. Enkele sleutelspelers waren er niet en anderen zaten tegen Ajax ook niet in de wedstrijd. We hebben eerder laten zien dat we daar wel kunnen winnen.”

Drommel en Unnerstall

Schmidt houdt ondanks een hoog aantal tegengoals vertrouwen in Joël Drommel en ziet zaterdagavond Lars Unnerstall terug in het Philips Stadion, die nu bij FC Twente onder de lat staat. ,,Het zijn allebei goede goalies. Lars was vorig jaar onze keeper. Hij speelde niet veel, maar ik weet hoe goed hij is. Hij is heel goed in het stoppen van schoten, dat heb ik wel gezien in trainingen. Joël speelt tot nu een goed seizoen. Hij heeft dit seizoen ook nodig om ervaring op te doen. Ik ben content met zijn ontwikkeling op dit moment en ook Lars doet het bij FC Twente goed.”

De spelers van PSV zijn na de mokerslag tegen de concurrent weer gefocust, denkt Schmidt. ,,Mijn taak is het om de spelers weer goed terug te brengen. Ik was niet blij met de start tegen Ajax, om eerlijk te zijn. We zaten wel in de wedstrijd, maar ik weet dat we beter kunnen. Na twee dagen zijn we weer vooruit gaan kijken. Daarbij hebben we ook een aantal blessures en we moeten zien dat deze spelers snel terugkeren. Ik kijk zelf niet te veel naar de spelers die we missen, omdat ik bezig wil zijn met spelers die we wel kunnen gebruiken.”

Teamtactiek

Schmidt vindt dat zijn spelers genoeg te verwijten valt. ,,Het is duidelijk dat we moeten verbeteren, meer gefocust op de teamtactiek. We waren niet dapper genoeg tegen Ajax. Toch creëerden we kansen en die moeten we gebruiken. Zo waren er meerdere dingen.” PSV krijgt ook te veel tegengoals, vindt de coach. ,,Door individuele fouten en te weinig concentratie of verkeerde positionering. Daarbij komt dat we zondag passief speelden. Precies zoals Ajax het zich van tevoren gewenst zou hebben.”

De coach had kritiek op de spitsen die hij opstelde. ,,Ze hebben niet gescoord en hadden wel de kansen daarvoor, die ze moeten gebruiken. Met hun spel tegen de bal was ik ook niet tevreden. Maar dat kan ik ook van bijna alle andere spelers zeggen.”