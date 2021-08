Joël Drommel ziet jongensdromen uitkomen in eerste weken bij PSV: ‘Nu moeten we het nog afmaken’

Joël Drommel (24) wordt in zijn eerste weken al meteen voor de leeuwen gegooid bij PSV. En dat bevalt de doelman, die overkwam van FC Twente, goed, zei hij nadat hij tegen FC Midtjylland (0-1 winst) weer de nul hield. ,,Nu we zover zijn gekomen, moeten we de Champions League ook halen.”

Natuurlijk, de wedstrijden volgen elkaar in een razend tempo op, maar tussendoor vergeet Drommel zeker niet te genieten van wat hij allemaal meemaakt bij PSV. De voorrondeduels met Galatasaray, FC Midtjylland en ook de winst in de Johan Cruijff Schaal: de doelman miste nog geen minuut. ,,Dit is voor mij een jongensdroom, waar ik altijd keihard voor gewerkt heb. Ik had nog nooit Europees gespeeld en nu al zoveel wedstrijden achter elkaar....”

Quote De trainer heeft me nog niet gezegd of ik de eerste keeper ben, we horen pas op de wedstrijd­dag wie er speelt Joël Drommel , PSV

Het gaat sowieso hard met Drommel, die zeven jaar geleden nog bij IJsselmeervogels keepte, maar vervolgens al snel doorbrak bij FC Twente. PSV kocht hem in april om de strijd aan te gaan met Yvon Mvogo, die pas heel laat in de voorbereiding aansloot vanwege zijn EK-deelname met Zwitserland. Momenteel lijkt Drommel een streepje voor te hebben bij Schmidt. Of toch niet? Hij grijnst. ,,Ik was al iets eerder in voorbereiding, maar de trainer heeft nog niet gezegd of ik ook echt de eerste keeper ben. We horen iedere keer pas op de wedstrijddag wie er speelt.”

Volledig scherm Joël Drommel heeft zijn plek vrij snel gevonden binnen de selectie van PSV: 'De jongens leren mij steeds beter kennen.' © EPA

Het geeft hem in elk geval vertrouwen dat hij nu al zoveel minuten maakt. Als basisspeler is het toch makkelijker om een plekje te verwerven binnen een groep, erkent Drommel. Zeker als hij - zoals tegen FC Midtjylland - ook nog enkele cruciale reddingen verricht. ,,De jongens leren mij ook steeds beter kennen, de sfeer in de groep is toch al prettig. Met een paar groepjes spelen we spelletjes of kaarten we weleens. We klikken goed met elkaar.”

Het helpt daarbij ook dat PSV tot nu toe al zijn wedstrijden heeft gewonnen. Ook Midtjylland werd in eigen huis verslagen, door een late goal van Armindo Bruma. ,,Ik snap dat het vanaf de kant niet spannend leek. We hadden vorige week al met 3-0 gewonnen, dat scheelt. Zij móésten en dan is het voor ons in het begin tegenhouden. De energie zat er ook iets minder in, vergeleken met de andere wedstrijden. Ach, dat hoort er soms ook bij”, zei hij.

Zeker omdat zaterdag alweer de volgende wedstrijd wacht en PSV volgende week alweer een uitwedstrijd speelt tegen Benfica in de play-offs van de Champions League. Een groot verschil met FC Twente, grijnst Drommel, waar hij vaak één of twee duels per week speelde. ,,Bij Twente kreeg ik veel terugspeelballen, bij PSV houden we veel meer tegen. Het is allemaal een veel hoger niveau, dat merk je op de training al. Dat is voor mij alleen maar fijn.”