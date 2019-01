Joël Piroe belandt bij Jong PSV in de dubbele cijfers: ‘En we gaan door’

Met een fraaie spitsengoal tekende goaltjesdief Joël Piroe van Jong PSV in het duel met FC Dordrecht weer eens voor een treffer. Het was al zijn tiende van het seizoen en zijn zesde in de afgelopen drie duels voor Jong PSV.

De fysiek sterke Piroe ontwikkelt zich in de eerste divisie goed en snel bij Jong PSV, dat in Zuid-Holland met 1-3 won en zich in de subtop handhaaft.

Slordig

Voor rust leek het er helemaal niet op dat Jong PSV een resultaat zou pakken in Dordrecht. De ploeg kwam snel met 0-1 achter en ging met die stand ook rusten. Piroe: ,,We speelden niet heel sterk, maar hadden toch een paar aardige combinaties. Alleen waren we in de eindfase te slordig. In de rust zeiden we tegen elkaar dat we iets rustiger moesten zijn bij de zestien en daarna hebben we een aantal mooie aanvallen opgezet en goede goals gemaakt. We hebben denk ik sterk gespeeld en het goed omgedraaid. De goal van Lennerd (Daneels, red.) was klasse.” De ploeggenoot van Piroe begon op eigen helft aan een rush en forceerde met de 1-3 de beslissing.