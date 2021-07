Joël Piroe heeft zijn transfer naar Swansea City definitief te pakken en levert PSV een flinke som geld op

Geen bevlieging

De interesse voor Piroe is bepaald geen bevlieging van de club uit het Championship. Meer dan een jaar geleden heeft Swansea de belangstelling voor de aanvaller al kenbaar gemaakt en het afgelopen seizoen bleef hij in Wales op de radar staan. In weinig speelminuten wist Piroe bij het eerste elftal van PSV toch drie keer te scoren en dat is een van de redenen waarom Swansea in hem gelooft. Zijn schoten en gevoel voor de goal denkt men vanaf komend seizoen goed te kunnen gebruiken.

Alle partijen tevreden

Piroe is bij zijn keuzes begeleid door Frank Schouten van Key Sports Management. In goed overleg met hem en zijn vader Jimmy kwam een deal tot stand waar zowel Piroe, PSV als Swansea tevreden over is. De spits is niet over een nacht ijs gegaan. In goed overleg met zijn familie heeft Piroe afgelopen weken besloten de knoop door te hakken en om PSV na zes jaar te gaan verlaten. Zijn vriendin Naomi Pattiwael (speelster van PSV Vrouwen) verlengde onlangs wel haar contract in Eindhoven en blijft nog twee jaar langer op De Herdgang.