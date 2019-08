Joël Piroe wil graag de eredivisie in: ‘Het is een mooie club’

Jong PSV ging vrijdagavond met 3-2 onderuit in Almere. Na het duel ging spits Joël Piroe in op de interesse van Sparta Rotterdam.

Met een knal van een meter of 30 liet Joël Piroe gisteravond weer eens zien dat hij op allerlei manieren kan scoren. Genoeg voor een punt voor Jong PSV was het net niet, maar de spits hielp het beloftenteam in Almere terug in een tot dan toe lastige wedstrijd en kwam ook nog met een assist op Amar Catic. Het zou goed kunnen dat het zijn voorlopig laatste duel voor Jong PSV is geweest.

Piroe heeft inmiddels een eerste gesprek met Sparta Rotterdam gehad en wil graag op huurbasis de eredivisie in. Trainer Mark van Bommel van PSV staat achter die wens en dus lijkt een transfer een kwestie van tijd, omdat ook technisch manager Henk van Stee van Sparta graag zaken wil doen.

Van Bommel

,,Ik luister goed naar Mark van Bommel", zei Piroe gisteravond. ,,Hij heeft inderdaad aangegeven dat het voor mij goed zou zijn om spelen op eredivisieniveau te gaan ervaren. Dan voel je hoe het bijvoorbeeld is om in tegenstelling tot bij Jong PSV voor veel supporters te spelen en krijg je vaker met pers te maken, naast het feit dat het voetballen op een hoger niveau is."

Een stap naar het Sparta van trainer Henk Fraser kan hem wel bekoren. ,,Het is een mooie club", vindt Piroe, die door coach Peter Uneken van Jong PSV node gemist zal worden. Toch zal de coach ook met enige trots naar een stap van Piroe kijken, omdat ook dat bij het ontwikkeltraject van een PSV-talent kan horen. Een enkeling stoot direct door na de A-selectie en pakt daarin snel een bepalende rol en anderen gaan eerst naar een ander team in de eredivisie (bijvoorbeeld Sam Lammers vorig seizoen). Bij een nieuwe club kunnen dit seizoen de PSV-huurlingen Armando Obispo (Vitesse), Dante Rigo (eveneens Sparta) en Mauro Júnior (Heracles) al laten zien wat ze in huis hebben.