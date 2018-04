Joey Konings vertrekt bij PSV en wil alsnog slagen: 'Ik kan iets losmaken in een team'

Elf jaar werkte Joey Konings (20) bij PSV en thuis elke dag aan zijn droom. Vanaf zijn achtste was het grote levensdoel een doorbraak in het Philips Stadion, waar bijna alles voor moest wijken. Hij is een van de velen die het - in ieder geval voorlopig - niet haalt. ,,In mijn woonplaats Schaijk kennen veel mensen me als de jongen die bij PSV voetbalt. Dat gaat na dit seizoen veranderen en dat is best gek. Even deed het pijn, maar ik heb al snel besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Daar heeft niemand wat aan en ik zelf al helemaal niet. Mijn doel blijft om te slagen in het betaald voetbal en dat kan ook via een andere route."

Otten Cup

Vorige maand kreeg de jonge spits te horen dat het voor hem in juni stopt bij de jeugdopleiding van PSV. Er is op dit moment geen uitzicht op een plek in de A-selectie en dan is een afscheid meestal onvermijdelijk. Nog geen drie jaar geleden was Konings een van de smaakmakers op het toernooi om de Otten Cup, waar talenten van de grootste clubs ter wereld tegen elkaar strijden. Nu gaat hij met zijn zaakwaarnemer Bart Baving op zoek naar een nieuwe club. ,,Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken", zegt hij. ,,Voor mij is het vooral belangrijk dat ik aan spelen toekom. Ik kies voor de club die me wat dat betreft het beste perspectief kan schetsen."

Blessures

Natuurlijk was er sportief verdriet bij de oorspronkelijk uit Heesch afkomstige Konings. ,,Stiekem hoopte ik dat ik nog een jaartje langer kon blijven, maar helaas is me dat niet gegeven. Het voelt hier toch een beetje als thuis", zegt hij over het gebouw van de jeugdopleiding, dat momenteel op de schop gaat. ,,Uiteindelijk heb ik ontzettend veel aan PSV te danken en hier een mooie opleiding gekregen. Dat gaat me in de toekomst nog veel opleveren. Helaas heb ik de laatste jaren een paar blessures gekregen en ook op de verkeerde momenten. Mede daardoor heb ik me niet meer in de ploeg weten te spelen. Elke speler hoopt op meer kansen, maar die heb ik misschien ook wel niet afgedwongen."

Hatelijke nul

Sinds twee weken geleden is hij in ieder geval van een 'hatelijke nul' af. ,,Mijn eerste goal in het betaald voetbal, ja. Ik zat er al een tijdje tegenaan te hikken en in Almere is het dan eindelijk gelukt." Konings had bij Jong PSV vooral een rol als invaller en probeerde wedstrijden die op slot leken te zitten weer open te breken. ,,Dat is iets wat ik vaker hoor, ja. Ik denk dat ik in het veld wel iets los kan maken in een team, gewoon door honderd procent voor elke bal te gaan. Het is ook een van mijn sterke punten, maar ik heb ook kanten die ik nog volop kan ontwikkelen. Met techniektrainingen heb ik mijn niveau omhoog kunnen brengen, maar ik denk vooral dat ik meer wedstrijden moet spelen."